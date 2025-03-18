Пентагон поломал заложенную последовательность развертывания многодоменных оперативных групп.

США в рамках развертывания многодоменных оперативных групп (Multi-Domain Task Forces) планируют разместить дальнобойную мобильную наземную пусковую установку Typhon с крылатыми ракетами Tomahawk и зенитными SM-6 на Гавайях, а не в Европе. Такую информацию журналистам подтвердил командир соединения MDTF Майкл Роуз, пишет Defense News.

Уточняется, что следующую систему получит 3-я группа MDTF, которая базируется на Гавайях. По словам Роуза, в настоящее время в США развернуты лишь две батареи Typhon в составе 1-го соединения нового типа в американской армии, которое было сформировано в 2017 году и имеет постоянную штаб-квартиру в штате Вашингтон. Эта оперативная группа предназначена для ведения боевых действий в Тихом океане.

Издание отмечает, что Typhon 1-й MDTF были развернуты на Филиппинских островах. Также эта оперативная группа армии США получила первую дальнобойную гиперзвуковую систему LRHW с ракетами Dark Eagle.

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"Таким образом ломается заложенная последовательность создания и развертывания MDTF. Потому что по логике следующее полноценное развертывание должна была пройти 2-я MDTF, которая была создана в 2021 году. Ее штаб-квартира сейчас базируется в Германии в Майнц-Кастеле", - пояснили авторы статьи.

По планам развертывание второго соединения нового типа на территории Германии должно было состояться в 2025 году, хотя Typhon планировали большую часть времени держать на базе в штате Нью-Йорк, лишь эпизодически разворачивая систему в Европе. В свою очередь, 3-ю MDTF, созданную в 2022 году на Гавайях, планировали развернуть в 2026 году, однако, судя по словам Роуза, в Пентагоне решили свои планы "переиграть".

В издании напомнили, что по планам Пентагон планировал создать пять MDTF. 4-ю оперативную группу собирались развернуть и привести в оперативную готовность в 2027 году со штаб-квартирой в Колорадо, а 5-ю - в 2028-м в Северной Каролине.

Размещение американских Tomahawk в Европе

Как писал УНИАН, в 2024 году Соединенные Штаты анонсировали развертывание своих ракет, в том числе Tomahawk, в Германии до 2026 года. В ответ российский диктатор Владимир Путин пригрозил, что РФ развернет ракеты средней и малой дальности, если Америка осуществит свои планы.

На фоне угроз со стороны Москвы аналитики в Defence Express спрогнозировали, куда в РФ будут доставать ракеты, рассмотрев зону досягаемости американских ракет в Германии. За основу были взяты данные по четырем типам ракет: SM-6 и Tomahawk, которые могут быть развернуты в составе комплекса Typhon; PrSM в перспективном варианте на дальность 1000 километров; гиперзвуковой комплекс LRHW.

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