По его словам, причастна как группировка "Вилаят Хорасан", так и украинская разведка.

Федеральная служба безопасности России заявила, что к теракту в "Крокусе" якобы причастно Главное управленик разведки Министерства обороны Украины.

"Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины", - заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Тут же он сказал, что подготовку, финансирование, нападение и отход террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" из афгано-пакистанской зоны.

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"Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран Содружества с использованием религиозного и национального факторов", - добавил он.

Теракт в "Крокусе": что известно

Напомним, 22 марта в концертном зале подмосковья "Крокус Сити Холл" произошел теракт, в результате которого погибли 145 человек, еще более 550 - пострадали.

Россия сразу же начала заявлять о причастности Украины. В то же время Соединенные Штаты Америки, предупреждавшие Москву о теракте, причастность Украины отрицают.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство", однако Россия продолжает обвинять Украину, рассказывая, что задержанные якобы ехали в сторону украинской границы.

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