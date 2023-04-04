Расследование по взрывам на "Северных потоках" до сих пор не завершено.

Официальные лица считают, что в прошлом году к взрывам на "Северных потоках" могло быть причастно более одного судна, а в самих взрывах подозревали не только Украину, но и Польшу. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимные источники, осведомленные о расследовании.

После того как в сентябре прошлого года диверсанты серьезно повредили газопровод "Северный поток", немецкие официальные лица обнаружили арендованное парусное судно, которое, по-видимому, участвовало в установке взрывных устройств глубоко под поверхностью воды.

Как сообщает издание, после нескольких месяцев расследования сотрудники правоохранительных органов теперь подозревают, что яхта "Андромеда", вероятно, была не единственным судном, использованным в нападении. Они также говорят, что лодка могла быть приманкой, чтобы отвлечь внимание от истинных преступников.

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Официальные лица США и Европы заявили, что до сих пор точно не знают, кто же стоит за подводной атакой. Но некоторые заявили, что разделяют немецкий скептицизм по поводу того, что команда из шести человек на одном паруснике заложила взрывчатку на "Северные потоки".

Эксперты отмечают, что теоретически возможно разместить взрывчатку на трубопроводе вручную, однако даже опытным дайверам было бы сложно погрузиться на морское дно на глубину более 200 футов (60 метров - УНИАН) и медленно подняться на поверхность, чтобы дать время для декомпрессии.

Такая операция потребовала бы нескольких погружений, в результате чего "Андромеда" была бы обнаружена с ближайших кораблей, сообщает издание. Миссию было бы легче осуществить с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов или небольших подводных лодок.

Подозрения распространяются на Польшу и Украину

По данным The Washington Post, немецкое расследование связывает аренду яхты с польской компанией, которая, в свою очередь, принадлежит европейской компании, связанной с известным украинцем. Это подпитывает слухи о том, что операцию мог финансировать состоятельный "партизан".

Как сообщается, у Польши, возможно, был мотив. Польша была одним из самых ярых критиков проекта "Северный поток". Власти страны неоднократно предупреждали, что этот проект сделает Европу зависимой от Кремля.

Тем временем в Польше призвали к осторожности в выводах на основе первоначальных доказательств, заявив, что "Андромеду" могла "подбросить" Москва.

Подозрение также было обращено на Украину. Оно основывалось на перехваченных сообщениях проукраинских лиц, которые обсуждали возможность нападения на трубопроводы, сообщает The Washington Post.

Однако высокопоставленный сотрудник западной службы безопасности сказал изданию, что сообщения были обнаружены после взрыва, когда западные агентства начали изучать свои записи в поисках информации.

Взрывы на "Северном потоке" - что известно

27 сентября 2022 года в районе "Северного потока" прогремели взрывы. На следующий день в издании The Times вышел материал о том, что Россия несколько недель готовила взрыв на "Северном потоке".

В марте 2023 года в New York Times вышел материал, в котором говорилось, что к взрывам на газопроводе может быть причастна украинская группа. Президент Украины Владимир Зеленский сразу же отреагировал на подобное предположение. Он заявил, что подобные предположения выгодны для России и определенным бизнес-группам, которые страдают из-за санкций.

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