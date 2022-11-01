У президента РФ руки по локти в крови, и он не должен сидеть за одним столом с мировыми лидерами, отметили в украинском МИДе.

Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество отозвать приглашение президенту Владимиру Путину для участия в саммите "Большой двадцатки", который состоится 15-16 ноября на острове Бали (Индонезия).

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в микроблоге Twitter.

"Путин публично признал издание приказа о ракетных ударах по украинским гражданским лицам и энергетической инфраструктуре. Имея руки по локти в крови, он не должен сидеть за одним столом с мировыми лидерами. Приглашение Путину на саммит на Бали должно быть отозвано, а Россия - исключена из "Группы двадцати", - подчеркнул Николенко.

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Как известно, 31 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что массированные удары по территории Украины являются частично ответом на взрывы в Севастополе.

29 октября в социальных сетях появились видео из Севастополя, на которых видны взрывы предположительно после работы российской системы противовоздушной обороны.

В Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщили, что в оккупированном Севастополе в результате взрыва может быть повреждено несколько кораблей российских захватчиков.

По словам руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Натальи Гуменюк, в оперативном командовании "Пивдень" допустили, что причиной взрывов в Севастополе может быть неудачный запуск ракет противовоздушной обороны.

Она также добавила, что пока нет официального подтверждения информации об уничтожении трех кораблей-носителей ракет "Калибр" в Севастопольской бухте.

Позже стало известно, что в результате взрыва было повреждено несколько кораблей российских захватчиков, среди них - фрегат "Адмирал Макаров" и морской тральщик "Иван Голубец".

30 октября во время информационного телемарафона руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подтвердил, что фрегат "Адмирал Макаров" действительно получил повреждения, и на некоторое время он не сможет наносить удары ракетами "Калибр".

Справка УНИАН. "Большой двадцаткой" (G20) называют клуб стран с самой развитой и развивающейся экономикой. В "Большую двадцатку" входят США, Германия, Китай, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Австралия, Индия, Индонезия, Аргентина, Бразилия, Европейский союз, Саудовская Аравия, Южно-Африканская Республика, Южная Корея, Япония, Россия, Турция, Мексика.

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