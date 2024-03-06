Предыдущие два года российне относительно свободно возили оружие через Босфор, но сейчас этот маршрут перестал работать.

Россия, вероятно, отказалась переброски оружия из Сирии в свои черноморские порты. Об сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер".

Отмечается, что ранее россияне использовали несколько гражданских судов для доставки военных грузов через турецкие проливы. Но сейчас транспортные суда SPARTA IV, URSA MAJOR и YAZВ, входившие в этот так называемый "Сирийский экспресс", взяли курс на Санкт-Петербург и уходят из Средиземного моря.

В то же время суда BALTIC LEADER и LADY MARIIA, которые наблюдателями тоже причислены к "Сирийскому экспрессу", пока остаются в регионе. 24-25 февраля они смогли пройти через Босфор в Черное море, но в нейтральные воды не вышли, а двигались в территориальных водах Турции на восток. 29 февраля оба судна зашли в турецкий порт Унье (центр северного побережья Турции).

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"Предположительно, Турция спустя два года после начала войны РФ против Украины начала реагировать на скрытные перевозки оружия. Официальных сообщений от турецких властей по этому поводу не было", – отмечает "Крымский ветер".

Российско-турецкие отношения: последние новости

Как писал УНИАН, в последние дни Турция перестала пускать через Босфор российские грузовые суда с оружием и ворованным украинским зерном. Зафиксировано как минимум несколько случаев, когда россиянам приходилось разворачивать свои суда и плыть обратно в порт отплытия.

Также мы рассказывали, что Турция резко сократила торговлю с Россией, вероятно, из-за угрозы вторичных санкций со стороны США. Турецкие банки прекратили обслуживать сделки с российскими компаниями, хотя ранее Турция была одним из главных маршрутов обхода санкций.

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