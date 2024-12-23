В МИД призвали европейских партнеров совместно работать над уменьшением зависимости от российских энергоносителей и укреплением энергетической безопасности Европы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо наведался к российскому диктатору Владимиру Путину. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на визит.

"Слабость, зависимость и недальновидность энергетической политики премьер-министра Словакии Роберта Фицо создают угрозы для всей Европы. Россия много лет использует энергию как оружие. Для Москвы это – политический рычаг, инструмент унижения и угроз суверенным государствам, источник коррупции, зависимости и шантажа во взаимодействии с иностранными политиками", – акцентировали в МИД.

Отмечается, что Европа отказывается от российских энергоносителей и работает над увеличением энергонезависимости, диверсификацией источников поставок и повышает уровень энергетической безопасности для каждой европейской семьи и домохозяйства. Одним из таких примеров стал отказ от российского газа Австрии, которая много лет не имела альтернативы поставкам с территории РФ.

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Поэтому настойчивые действия правительства Словакии по сохранению поставок энергоресурсов от Москвы вопреки политике ЕС и совместной работе европейских стран над диверсификацией энергоснабжения вызывают удивление, говорят в дипведомстве.

"В течение года его действия были фактически направлены на то, чтобы помогать России и в дальнейшем вытеснять с европейского рынка американский и другой газ, сохранять зависимость Европы и ослаблять наш континент. Это время можно было использовать на то, чтобы в координации с европейскими партнерами и в частности соседями решить все имеющиеся проблемы и найти взаимоприемлемые решения", – акцентировали в МИД.

Отмечается, что Украина неоднократно подчеркивала готовность рассмотреть соответствующие запросы со стороны Еврокомиссии. Однако словацкий премьер-министр Роберт Фицо "выбрал другой курс".

"Украина платит самую высокую цену – цену человеческих жизней – за сдерживание российской агрессии и защиту европейских домов, включая словацкие, от российских убийц. Мы не примем позорной политики умиротворения, которая уже доказала свою ошибочность в прошлом веке. Словацкая сторона должна была бы об этом помнить лучше других. Призываем всех европейских партнеров совместно работать над уменьшением зависимости от российских энергоносителей и укреплением энергетической безопасности Европы", – резюмировали в министерстве.

Визит Фицо к Путину: реакция мира

Словацкие политики назвали визит премьер-министра страны Роберта Фицо в Кремль позором для страны и предательством национальных интересов. Лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка подчеркнул, что если бы Фицо действительно был обеспокоен транзитом газа, "он должен был вести переговоры с украинскими властями, а не делать Словакию инструментом российской пропаганды".

Визит Фицо в Москву раскритиковали также президент Литвы Гитанас Науседа и министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Чешский дипломат отметил, что на этом фоне решение его страны отложить на неопределенное время межправительственные консультации со словацким правительством выглядит еще более рассудительным шагом.

На поездку Фицо на поклон к Путину отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он акцентировал, что словацкий премьер хочет помогать российскому диктатору зарабатывать деньги для финансирования войны против Украины.

"Москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатные – за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы", – добавил Зеленский.

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