Они обсудили также ситуацию в Тайваньском проливе.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И провели переговоры на Мальте.

Как сообщает Bloomberg, последний раз они встречались в мае для двухдневных переговоров в Вене. Отмечается, что Салливан и Ван И обсудили региональные вопросы. В частности, речь шла о войне в Украине и ситуации в Тайваньском проливе.

Белый дом осудил Китай за его все более рискованные военные маневры в Южно-Китайском море. В то же время Пекин подчеркивает, что Тайвань является частью Китая и должен воссоединиться с ним.

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В отношении Украины Китай пытался занять нейтральную позицию. Однако в этом году Вашингтон обвинил Пекин в передаче нелетального оружия Москве и даже опубликовал данные разведки по этому поводу. Штаты предупредили Китай, чтобы он не пересекал черту с летальной помощью, которую, по словам официальных лиц США, Пекин рассматривает, но не оказывал.

Война в Украине и позиция Китая

Ранее УНИАН сообщал, что Пекин поставлял в РФ бронежилеты, тепловизионные оптические прицелы и дроны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Китаю становится "все более и более сложно" придерживаться его текущей позиции относительно войны в Украине, где Пекин вынужден демонстрировать одновременно и нейтралитет, и поддержку нарративов России.

27 июля разведка США заявила, что китайская помощь России играет все более значимую роль в войне. Китайцы начали помогать агрессору запчастями к истребителям.

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