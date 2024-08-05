Уличные беспорядки продолжались около месяца и резко обострились вчера.

Премьер-министр Бангладеш, которая правила страной 15 лет, сбежала в Индию на военном вертолете после того, как правительство фактически потеряло контроль над ситуацией в стране, охваченной массовыми уличными протестами. Об этом сообщает Sky News.

По предварительной информации, 76-летняя глава правительства Шейх Хасина и ее сестра отправились на военном вертолете в восточный штат Индии Западная Бенгалия, который находится прямо через границу от Бангладеш. По другим данным, вертолет перевез их в северо-восточный штат Трипура в Индии.

Также сообщается, что многотысячная толпа ворвалась в официальную резиденцию премьер-министра после того, как стало известно о ее бегстве за границу.

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Главнокомандующий армии Бангладеш генерал Вакер-Ус-Заман обратился к народу, заявив, что "к сегодняшнему вечеру" будет урегулирован кризис. Он сказал, что обсудит с президентом вопрос формирования временного правительства, а также пообещал, что военные уйдут в отставку.

Также он пообещал начать расследование обстоятельств гибели около 300 человек, которые были убиты во время уличных протестов за последний месяц. По данным местных СМИ, только за один день в воскресенье во время уличных столкновений погибли по меньшей мере 95 человек, в том числе 14 полицейских.

Демонстрации начались со студентов, которые стремились отменить систему квот на государственные места, но столкновения с полицией и проправительственными активистами переросли в насилие, в результате которого в прошлом месяце погибли более 200 человек.

Это вызвало новую волну протестов с требованием отставки премьер-министра, которая руководит страной уже 15 лет.

Другие новости из Бангладеш

Как писал УНИАН, в апреле 2023 года Бангладеш согласился выплатить России около 300 миллионов долларов в юанях для оплаты строительства атомной электростанции недалеко от столицы, города Дакка. Электростанция стоимостью 12,65 млрд долларов строится с помощью компании "Росатом" и финансируется за счет российского кредита.

Также мы рассказывали, что Бангладеш требует компенсацию от Запада из-за войны в Украине. Правительство страны заявило, что компании, которые получают "огромные прибыли" от войны в Украине, должны компенсировать пострадавшим менее развитым странам.

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