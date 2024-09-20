Теперь каждый невольно будет задумываться, а какое именно устройство он покупает на самом деле и является ли надежным продавец.

"Пейджинговая" операция израильской разведки в Ливане может спровоцировать нестабильность на глобальном рынке электронных изделий, где технологические компании зависят от длинной цепочки международной кооперации. Об этом пишет Politico.

По словам экспертов по безопасности и рыночных аналитиков, израильская операция служит моделью того, как можно использовать в военных целях сложные и часто непрозрачные цепочки поставок повседневных товаров, которые проходят через ряд стран, прежде чем попасть в магазины.

По мнению экспертов, события в Ливане могут подтолкнуть правительства к еще большим ограничениям на трансграничные поставки чувствительных технологий, а технологические компании - к переносу производства домой или в дружественные третьи страны. И "почти наверняка" последние события заставят производителей и транспортные компании пересмотреть меры безопасности и прозрачность своих цепочек поставок.

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Сейчас остаются вопросы о том, как заминированные средства связи смогли пройти через международные границы и достичь своих получателей в Ливане и Сирии без обнаружения. Это свидетельствует о вопиющей уязвимости в текущей системе производства и транспортировки технологических товаров, пишет Politico.

По словам Дэниела Барденштайна, главного технического директора и соучредителя компании Manifest по безопасности цепи поставок программного обеспечения, "пейджинговая" атака показывает, что покупатели, будь то государственные или частные организации, должны иметь более четкое понимание того, что именно они покупают и у кого.

Сейчас эта операция израильских спецслужб уже вызвала широкое недоверие и паранойю по отношению к электронным устройствам во всем Ливане. Это является сигналом, что атака может иметь более широкое влияние, чем предполагалось организаторами.

Например, это должно заставить правительство США задуматься над безопасностью оборудования и программного обеспечения, поставленного потенциальными противниками, такими как Китай.

"Пейджинговая" атака против Хезболлы: последние новости

Как писал УНИАН, Израиль готовил "пейджер-джихад" против Хезболлы по меньшей мере 15 лет. Для этого израильтянам пришлось создать ряд реальных и подставных компаний, которые нарабатывали себе репутацию.

Пейджеры для "Хезболлы", которые сдетонировали в Ливане, изготовила подставная венгерская компания, созданная израильской разведкой. Взрывы устройств вызвали панику на улицах, в магазинах и домах. По свидетельствам очевидцев, взрывы были настолько мощными, что взрослых мужчин отбрасывало с мотоциклов к стенам. Люди падали на землю, страдая от ожогов и ран, а из их карманов дымились пейджеры.

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