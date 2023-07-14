Дальнейшая помощь Украине должна быть вне бюджета ЕС, считает Линднер.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что у стран ЕС есть фискальные ограничения, и призвал разделить дальнейшее финансирование поддержки Украины и долгосрочный бюджет Европейского Союза, пишет Bloomberg.

Линднер призвал искать способ поддержать Украину, используя имеющиеся средства.

"Мы должны быть осторожны в многолетних финансовых рамках, чтобы не перегружать государства. Также существует требование единогласия, и поэтому приоритет должен быть отдан перераспределению средств, решения должны быть найдены с использованием существующих средств. Для нас важно поддержать Украину. Мы находили решения для Украины в прошлом и будем продолжать это делать", – сказал он журналистам в кулуарах встречи министров финансов ЕС в Брюсселе.

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Министр экономики Испании, начавшей в этом месяца полугодовое председательство в Европейском Союзе, Надя Кальвино сказала, что она надеется, что государства-члены поддержат дальнейшую помощь Украине.

"Я ожидаю, что министры придут к единодушному согласию относительно того, чтобы продолжать оказывать финансовую поддержку Украине, и мы сможем продолжать не только предоставлять ликвидное финансирование, но и начать поддерживать инвестиции в устойчивость страны", – сказала она. .

Финансовая помощь ЕС Украине - последние новости

В 2022 году Украина получила макрофинансовую помощь от ЕС на 7,96 млрд евро. Еще 626 млн долларов было выделено в виде грантов. В этом году помощь, которая позволяет покрывать значительную часть дефицита государственного бюджета, должна составить 18 млрд евро.

Всего с начала полномасштабной войны и до конца июня страны Европейского союза предоставили Украине разнообразной помощи на 72 млрд евро. Больше всего помогали Германия, Нидерланды и Польша.

В июне в ЕС приняли решение увеличить на 3,5 миллиарда евро фонд военной помощи Украине.

13 июля Министры финансов 16 стран ЕС пообещали внести более 400 миллионов евро (448 миллионов долларов) в фонд Европейского инвестиционного банка для поддержки восстановления и реконструкции Украины. Первые выплаты начнутся осенью.

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