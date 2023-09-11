Президент Украины ожидает, что Байден, в случае повторной победы на выборах в США, продолжит поддерживать нашу страну.

Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на новых американских выборах не поддержит российского диктатора Владимира Путина.

Лидеру россиян не "светит" поддержка Трампа, поскольку "это не то, что делают сильные американцы", поделился своим прогнозом президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу The Economist. "Трамп никогда не поддержал бы Путина…", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, он ожидает, что нынешний глава Белого дома Джо Байдена продолжит поддерживать Киев, если во второй раз станет президентом США.

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Что Дональд Трамп говорил насчет войны РФ против Украины

Экс-президент США полагает, что Владимир Путин до полномасштабного вторжения в Украину хотел заключить сделку. Трамп говорил, что можно было бы "отказаться от Крыма" и от вступления в НАТО.

Кроме того, он сказал, что в худшем случае мог бы договориться о том, чтобы дать россиянам "что-то захватить, есть определенные районы, которые, честно говоря, являются русскоязычными, но это была бы сделка".

Трамп утверждал, что если бы он занимал пост президента США, Путин не совершил бы полномасштабное вторжение в украинское государство.

Справка УНИАН. Джо Байден победил Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре 2020 года. Новые выборы президента США должны состояться в ноябре 2024-го.

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