Айзекман перечислил деньги на приобретение "скорой".

Командир экипажа SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман, недавно вернувшийся с орбиты, пожертвовал Украине 100 тысяч долларов на приобретение машины скорой помощи.

Как сообщил вицепремьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, деньги были перечислены через платформу UNITED24.

"Технологический мир с Украиной! Командир экипажа SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман пожертвовал $100 000 через UNITED24 на машину скорой медицинской помощи для украинских врачей. Американский пилот военных реактивных самолетов поддержал с бор своего друга — амбассадора UNITED24, астронавта Скотта Келли", – подчеркнул Федоров.

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Платформа UNITED24: что это

UNITED24 создана для сбора средств на поддержку Украины в начале мая 2022 года. Первым амбассадором глобального проекта стал известный футболист и тренер Андрей Шевченко.

2 ноября 2022 года стало известно, что выдающийся историк Тимоти Снайдер стал амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24 и начал сбор на "ловца" иранских дронов-камикадзе "Шахед-136", которыми Россия терроризирует Украину.

Ранее сообщалось, что обладательница премий "Оскар", "Эмми", "Грэмми", "Тони", "Золотой глобус" и "Пибоди" Барбра Стрейзанд стала послом фандрейзинговой платформы UNITED24 для того, чтобы напрямую помогать украинцам.

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