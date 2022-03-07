Американский бизнесмен и астронавт Джаред Айзекман прилетел лично, чтобы украинские воины на передовой получили самое необходимое как можно быстрее.

Командир экипажа SpaceX Inspiration4, американский бизнесмен и астронавт Джаред Айзекман привез лично из США помощь для украинских военных.

Об этом сообщил советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куць на своей странице в Facebook.

"Джаред лично прилетел, чтобы выразить поддержку Украине, а еще привез первую партию "вкусностей", – написал дипломат.

Он отметил, что астронавт прилетел лично, чтобы украинские воины на передовой получили самое необходимое как можно быстрее.

Куць пообещал рассказать о деталях полученной помощи позже.

Война против Украины: