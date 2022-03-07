Астронавт прилетел лично / Иллюстрация REUTERS
Командир экипажа SpaceX Inspiration4, американский бизнесмен и астронавт Джаред Айзекман привез лично из США помощь для украинских военных.
Об этом сообщил советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куць на своей странице в Facebook.
"Джаред лично прилетел, чтобы выразить поддержку Украине, а еще привез первую партию "вкусностей", – написал дипломат.
Он отметил, что астронавт прилетел лично, чтобы украинские воины на передовой получили самое необходимое как можно быстрее.
Куць пообещал рассказать о деталях полученной помощи позже.
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