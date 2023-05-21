В Москве заявили, что после изгнания РФ из организации G7 сильно деградировала.

Состоявшийся в Японии саммит G7 носил антироссийский и антикитайский характер и в целом показал, что данная организация "необратимо деградировала". Об этом говорится в заявлении МИД России.

"Группа семи" некогда представляла собой объединение, члены которого координируют позиции по различным вопросам мировой повестки дня. Но теперь она необратимо деградировала. Превратилась в "инкубатор", где под предводительством англосаксов вызревают деструктивные инициативы, расшатывающие глобальную стабильность. Потом они навязываются проамериканской массовке из числа стран НАТО, ЕС и других сателлитов Вашингтона", – заявили в Москве.

Российский МИД возмущается тем, что G7 "зациклилась на всеобъемлющей конфронтации с Россией" и "взяла на себя функции штаба планирования санкционных мер" против страны-агрессора. Также россиянам не нравится, что "Группа семи" занимается координацией западных военных поставок Украине.

Видео дня

"Панический страх перед объективным процессом становления многополярности и разрушения американоцентричной гегемонии, позволявшей Западу грабить мир, заставляет членов объединения направить все силы на раздувание русофобской и синофобской истерии", – утверждает МИД РФ.

Саммит G7 в Хиросиме

В пятницу стартовал очередной саммит "Большой семерки", который в этот раз принимала Япония. Среди гостей саммита оказались не только президент Украины Владимир Зеленский, но также лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи, Въетнама, Австралии, островов Кука и Коморских островов.

Среди основных тем саммита – противостояние российской военной агрессии против Украины. В частности в ходе этого саммита было объявлено о новых санкциях против России. Также США и союзники согласились начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Вас также могут заинтересовать новости: