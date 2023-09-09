Отныне в G20 будет 21 постоянный участник, что, вероятно, приведет к переименованию организации.

На саммите "Группы двадцати" (G20) присоединиться к организации в статусе постоянного члена пригласили Африканский союз, объединяющий 55 государств Африки. Как сообщает BBC, расширение G20 за счет африканцев лоббировал действующий премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Этот шаг усилит голос глобального Юга, который Индия стремится представлять, и даст африканским нациям глобальную платформу для освещения проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, а также больше голоса в решениях, которые их касаются, когда их принимают более процветающие нации мира", – пишет BBC.

Стоит отметить, что в G20 и так уже входила Южно-Африканская Республика. Теперь же остальные страны континента будут представлены опосредованно через Африканский союз.

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Такая ситуация аналогична тому, как получилось с Европейским союзом. Он также является участником G20, в то время как Германия, Италия и Франция имеют отдельное полноправное членство.

Также примечательно, что вместе с Африканским союзом в G20 станет не 20 участников, а 21. Пока неизвестно, будут ли переименовывать организацию, как это в свое время было с G7 ("Группой семи" или "Большой семеркой"): она то становилась G8, то снова возвращалась в прежнее состояние, когда в ее состав брали Россию, а затем выгоняли из-за аннексии Крыма.

Саммит G20 - последние новости

Как писал УНИАН, президент США Джо Байден на саммите G20 настаивал на поддержке Украины крупнейшими экономиками мира. Многие страны, особенно Глобального Юга, не были уверены в необходимости увеличить военную поддержку Украины и ужесточить наказание России.

По итогам первого дня саммита была озвучена совместная декларация G20. В ней участники в достаточно осторожных и обтекаемых формулировках заявили о необходимости уважать суверенитет всех стран.

Украинский МИД жестко раскритиковал беззубую декларацию "Группы двадцати", в которой Россию так и не назвали агрессором и не призвали прекратить войну.

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