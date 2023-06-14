Европейские депутаты призвали ЕС и в дальнейшем поддерживать Украину.

Депутаты Европейского парламента назвали подрыв дамбы Каховской ГЭС российскими оккупантами 6 июня военным преступлением. Парламентарии решительно осудили эти действия захватчиков.

Об этом, как пишет "Укринформ", говорится в сообщении Европарламента по итогам пленарного заседания в Страсбурге 14 июня. Отмечается, что во время него депутаты рассматривали процесс подготовки к встрече Европейского совета, которая должна состояться в Брюсселе в конце месяца.

"Депутаты осудили разрушение плотины в украинской Новой Каховке, последнее совершенное Россией военное преступление, которое должно получить последствия. Они призвали ЕС продолжать мощную поддержку Украины, ввести новые санкции против России и направить миллиарды замороженных финансовых активов российских олигархов на восстановление Украины", – говорится в заявлении.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня 2023 российские оккупационные войска взорвали дамбу Каховской ГЭС на временно оккупированной территории Херсонской области. В результате российского теракта начался неконтролируемый спуск воды из Каховского водохранилища – под водой оказались десятки населенных пунктов.

Это преступление оккупантов стало одной из крупнейших рукотворных катастроф в Европе за последние десятилетия. Его последствия будут ощущаться в течение многих лет. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что многие виды краснокнижников могут исчезнуть навсегда. Так же на годы исчезнут известные херсонские арбузы и помидоры. Тот урожай арбузов, который могли бы собрать в этом году, полностью уничтожен.

Из-за теракта на ГЭС может существенно обостриться ситуация на Запорожской АЭС, которая сейчас также оккупирована россиянами. Глава "Энергоатома" Петр Котин подчеркнул, что вследствие подрыва оккупантами Каховской ГЭС для ЗАЭС только добавилось проблем, ведь больше нет штатного источника наполнения пруда-охладителя.

Из-за прибытия большой воды также погибли мирные люди. Только по официальным данным жертвами подрыва Каховской ГЭС стали 10 человек, еще более 40 человек, среди которых дети, считаются пропавшими без вести. При этом на оккупированной территории Херсонщины жители сообщают о погибших и пропавших после теракта России на Каховской ГЭС.

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