Страны-члены ЕС будут иметь два года для имплементации директивы с момента ее вступления в силу.

Институты ЕС намерены упростить административные правила для получения рабочих ви з и виз для проживания гражданам третьих стран, желающих работать и жить в ЕС.

Издание Euractiv пишет, что 13 марта Европарламент подтвердил временное соглашение, достигнутое институтами ЕС в декабре 2023 года, теперь министры ЕС должны официально утвердить его.

Этот законодательный документ относится к категории "легальная миграция", он имеет целью привлечь работников-мигрантов, чтобы заполнить пробел дефицита рабочей силы в ЕС.

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Предложение несколько упростит административную процедуру получения разрешения в ЕС для иностранных работников. Согласно тексту, изменения не будут касаться Дании и Ирландии.

"Директива сокращает время, необходимое для принятия решений для заявителей, с четырех до трех месяцев. Однако, если дело сложное, его можно продлить еще на 30 дней. Согласно изменениям, лица с действительным видом на жительство в ЕС теперь могут подать заявку на получение "единого разрешения", чтобы изменить свой правовой статус без возвращения в свою страну", - говорится в материале.

Еще одно изменение, которое требует Европарламент, позволяет гражданам третьих стран в ЕС, желающим сменить работодателя, профессию или отрасль, сообщать соответствующие органы.

Также страны ЕС могут ввести правило, запрещающее менять работодателя в течение первых шести месяцев. Однако, если работодатель грубо нарушает трудовой договор (например, устанавливает чрезвычайно эксплуататорские условия труда), в течение этого начального периода все равно допускается смена работодателя.

Граждане третьих стран в ЕС, которые являются безработными и имеют единое разрешение, будут иметь до трех месяцев, чтобы получить новую работу, прежде чем их право на работу будет отменено. Для тех, чье разрешение действительно более двух лет, этот срок продлевается до шести месяцев.

"Регулируемая миграция является лучшим инструментом для борьбы с нелегальной миграцией и торговцами людьми. Нам нужно заняться нелегальными миграционными потоками, способствовать согласованности между различными легальными миграционными инструментами и способствовать интеграции иностранных работников", - цитирует издание депутата Европарламента от Испании Хавьера Морено Санчеса.

Он отметил, что пересмотр Директивы о едином разрешении поможет работникам из третьих стран безопасно добраться до Европы, а европейским компаниям - найти нужных им работников.

"В то же время мы будем избегать и предотвращать трудовую эксплуатацию, укрепляя права работников третьих стран и более эффективно защищая их от злоупотреблений", - добавил Санчес.

Отмечается, что страны-члены ЕС будут иметь два года для имплементации директивы с момента ее вступления в силу.

Украинские мигранты в Европе - главные новости

По данным директора Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Эллы Либановой, по состоянию на декабрь 2023 года в Европе находилось 4,3 млн украинцев со статусом временной защиты плюс 2,5-3 миллиона трудовых мигрантов. Еще около миллиона находится в странах за пределами ЕС.

Президент Владимир Зеленский выражал уверенность, что Украина вернет домой миллионы своих граждан, если сможет обеспечить достаточную защиту от российских воздушных атак.

Согласно исследованию "Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев", украинские беженцы едут из Польши в Германию из-за наличия друзей и знакомых там, а также более высоких заработков и социальных выплат.

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