Украина после войны будет суверенным, независимым и свободным государством, способным сдерживать будущую агрессию РФ.

Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан объяснил, как в США видят победу Украины в войне, развязанной Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Салливан сказал на совместном брифинге с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком в Киеве.

"Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой и свободной, а также способной сдерживать будущую агрессию, но с сильной жизнеспособной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, которая растет не только в традиционной промышленности, но и в высоких технологиях, и в отраслях, где вы внедряете новации даже в условиях российских атак. Вот что означает победа", - подчеркнул он.

Видео дня

В то же время Россия, по мнению Салливана, уже потерпела поражение в войне. Он отметил, что в начале Россия стремилась стереть Украину с карты мира, стереть саму идею быть украинцами из истории, но эти планы потерпели поражение. Также Россия проиграла во время наступления на Киев и не смогла свергнуть демократически избранное правительство Украины. Россия не смогла сломить дух украинского народа.

"Замысел, разработанный Россией и Путиным в начале войны, не был выполнен, и никогда не будет выполнен. Но этого недостаточно. В конце мы должны увидеть обстоятельства, при которых Украина больше не будет страдать от угрозы и нашествия российских войск, и сможет выступать не только свободной и независимой, но и защищенной и в безопасности", - подчеркнул Салливан.

Победа Украины в войне

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в феврале подчеркнул, что нет у Украины и украинцев альтернативы, чем завоевать себе безопасность, и она должна быть гарантирована.

Также мы рассказывали, что, по мнению военного историка Александра Алферова, война Украины против России не закончится так, как раньше завершались войны, - российская сторона не подпишет документ о капитуляции.

Вас также могут заинтересовать новости: