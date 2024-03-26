Этого далеко не достаточно, подчеркивает он.

С начала полномасштабной войны Европейский союз поставил Украине военного оборудования на общую сумму 31 миллиард евро, эта цифра растет с каждым днем.

Об этом пишет верховный представитель блока по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, финансовый потолок Европейского фонда мира на сегодня составляет 17 млрд евро, он стал основой европейской военной поддержки Украины.

До лета этого года ЕС планирует подготовить 60 тысяч украинских солдат, а также передать 500 тысяч артиллерийских снарядов. До конца года эта цифра должна превысить 1 миллион. Также европейская оборонная промышленность предоставляет Украине 400 тысяч снарядов по коммерческим контрактам.

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"Чешская инициатива по закупке боеприпасов за пределами ЕС дополняет эти усилия. Однако этого далеко не достаточно, и мы должны увеличить как наши производственные мощности, так и финансовые ресурсы, выделяемые на поддержку Украины", - подчеркнул Боррель.

Помощь от ЕС: последние новости

Напомним, недавно стало известно, что Еврокомиссия уже выплатила Украине первый транш макрофинансовой бюджетной поддержки на сумму 4,5 млрд евро.

По данным Financial Times, сейчас Европейская комиссия рассматривает варианты, которые бы позволили обойти статью 41 (2) Договора Евросоюза, запрещающую закупку оружия из общего бюджета.

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