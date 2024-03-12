Восхищение Трампа Гитлером выходило за пределы экономической политики лидера Третьего рейха,

Бывший президент США Дональд Трамп хвалил нацистского диктатора Адольфа Гитлера.

Соответствующее признание сделал экс-глава администрации Белого дома Джон Келли в книге журналиста CNN Джима Сьютто "Возвращение великих держав". По его словам, в одном из разговоров Трамп сказал ему, что Гитлер "сделал несколько хороших вещей".

"Я сказал: Ну и что? И сказал: Ну, Гитлер восстановил экономику. Но что он сделал с этой восстановленной экономикой? Он обернул это против своего народа и против всего мира. И я сказал: Сэр, вы никогда не сможете сказать ничего хорошего об этом парне. Ничего", - сказал Келли.

Бывший чиновник Белого дока также отметил, что увлечение Трампа Гитлером выходило за пределы экономической политики лидера Третьего рейха, он также расхваливал его власть над высшими офицерами.

"Трамп сетовал, что Гитлер сохранял лояльность своего высшего руководства, тогда как сам Трамп часто этого не делал. Он спрашивал о проблемах лояльности и о том, как, когда я указал ему, что немецкие генералы как группа не были ему лояльны и даже пытались несколько раз убить его, а он этого не знал. Когда он привел нас, генералов, он искренне верил, что мы будем лояльны и сделаем все, что он от нас пожелает", - заявил экс-глава администрации.

В то же время у Трампа эти заявления решительно опровергают. В частности, представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг сказал, что Келли "полностью запутался и страдает от тяжелого заболевания синдрома Дональда Трампа".

Последние заявления Трампа

На днях бывший президент США и один из претендентов на новое избрание на главный пост в стране Дональд Трамп заговорил о выходе США из НАТО. При этом единолично такое решение президент США принимать не может.

Поэтому если Трамп победит и будет иметь идею, чтобы официально отозвать участие Америки в НАТО, ему придется ждать промежуточных выборов в Сенат и Конгресс.

Также УНИАН сообщал, что Трамп обозвал Байдена "идиотом". В своей речи он обвинил нынешнего президента США в том, что тот не может гарантировать США безопасность, и также упомянул о президенте-диктаторе России Владимире Путине.

По его словам, президент РФ говорит о ядерном оружии, "потому что он знает, что президентом США является идиот, с которым он может справиться".

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