По его словам, все эти народы имеют полное право в соответствии с международным правом на самоопределение, выход из состава рф и образование независимых и суверенных государств.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов спрогнозировал, что война и внутренние конфликты вскоре приведут к "демонтажу" Российской Федерации и выходу из ее состава некоторых республик.

"1 июля исполняется 30 лет со дня провозглашения Уральской республики. То, что начиналось как попытка ремонта т. н. Российской Федерации, вскоре закончится ее демонтажем", - написал Данилов в Фейсбук.

Он также перечислил, какие народы могут выйти из состава РФ.

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"Народы Урала, Сибири, Кубани, Кавказа, украинского "Зеленого Клина", национальные республики Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Якутия и другие имеют полное право в соответствии с международным правом на самоопределение, выход из состава рф и образование независимых и суверенных государств", - подчеркнул Данилов.

При этом он убежден, что все это произойдет демократическим путем и без внешнего влияния.

Последствия бунта ЧВК "Вагнер" для режима Путина

Ранее Данилов заявлял, что бунт главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина "сорвал с Путина корону", и теперь все увидели, что "никакого короля на сегодняшний день на России не существует".

Как отмечали западные СМИ, провал бунта Пригожина показал, насколько хрупка власть Путина. Так что крах его режима, скорее всего, будет хаотичным и жестоким.

Кроме того, ослаблением путинского режима планирует воспользоваться и ЕС. В частности, лидеры стран-членов Европейского Союза рассматривают пути удвоения поддержки Украины, в том числе в военном плане.

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