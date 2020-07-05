В Эфиопии после убийства певца продолжаются беспорядки: погибли 166 человека (фото)

Больше всего смертей зафиксировано в регионе Оромия, где погибли 145 гражданских лиц и 11 сотрудников сил безопасности.

В Эфиопии с начала беспорядков в связи с убийством популярного певца на этой неделе погибли по меньшей мере 166 человек.

Такие данные вечером в субботу, 4 июля, обнародовала полиция, сообщает DW.

Читайте такжеПравославные Эфиопии вышли на крестный ход против коронавируса (фоторепортаж)Больше всего смертей зафиксировано в регионе Оромия, где погибли 145 гражданских лиц и 11 сотрудников сил безопасности. В то же время столкновения произошли и в столице страны Аддис-Абебе, где сообщают о десяти жертвах.

По данным властей Эфиопии, к гибели людей привели как операции сил безопасности против демонстрантов, так и столкновения между различными этническими группами. В полиции также заверили, что беспорядки в регионе Оромия сейчас "полностью прекращены". Силовики и правоохранители арестовали более тысячи человек, говорится в сообщении полиции.

В связи с протестами, вызванными убийством популярного певца, арестованы несколько известных оппозиционных деятелей, в частности бывший медиамагнат Джавара Мохаммед. В ответ на беспорядки правительство в Аддис-Абебе отключило доступ в Интернет по всей стране. Кроме того, несколько дней не работали магазины и органы власти.

Общенациональные протесты вызвало убийство популярного певца Хачалу Хундессы. Убитый 29 июня певец был представителем народности оромо – самой большой этнической группы Эфиопии. В своем творчестве он часто демонстрировал ощущение того, что оромо находятся в экономически и политически невыгодном положении.

Эфиопия с ее стомиллионным населением является многонациональным государством, где всегда была напряженность в отношениях между этническими группами. Власти неоднократно обвиняли в беспорядках повстанческую группировку "Освободительная армия оромо" и оппозиционные силы.

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