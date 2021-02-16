Согласно сообщению Следственного комитета страны, действия проводятся с целью установить источники финансирования протестной деятельности.

В Беларуси проводят обыски в ряде правозащитных организаций с целью установления источников финансирования протестной деятельности.

Читайте такжеЧтобы американцы не отслеживали: Лукашенко призвал переходить на кнопочные телефоны (видео)Об этом сообщил в Telegram-канале Следственный комитет Беларуси.

Отмечается, что уголовное дело расследуют по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси.

«В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные», - говорится в сообщении.

По данным издания Tut.by, силовики пришли с обысками в Белорусскую ассоциацию журналистов, к правозащитникам и журналистам по всей стране.

Так, рано утром заместитель председателя общественного объединения «Белорусская ассоциация журналистов» Борис Горецкий успел сообщить, что к нему пришли силовики. Позже стало известно, что силовики пришли также к заместителю председателя БАЖ Олегу Агееву и председателю Белорусской ассоциации журналистов Андрею Бастунцу, а также провели обыск в доме у сына Бастунца, изъяли всю технику.

Сообщается, что офис БАЖа после обыска опечатали.

Ресурс опубликовал список фамилий правозащитников, журналистов, активистов, у которых также проводились обыски.

Заместитель председателя лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» Валентин Стефанович рассказал, что обыск в офисе организации проходит с 8 часов утра, в помещении находится руководитель организации Алесь Беляцкий. По информации Стефановича, обыски проходят также во всех региональных центрах организации, за исключением Гродно и Витебска. Известно как минимум об одном задержанном члене организации — Дмитрии Соловьеве.

Он напомнил, что Беларусь уже проходила через репрессии правозащитников и властей — такая же картина наблюдалась и во время предыдущего кризиса, в 2010 году. Сейчас, говорит Стефанович, логика абсолютно такая же.

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Автор: Инна Андалицкая