В проекте оборонного бюджета предусматривается выделение 6 млрд долларов на сдерживание России в Европе, а также дополнительные средства на помощь Украине.

Сенат США одобрил рекордный оборонный бюджет на 2023 год объемом 858 млрд долларов. Из них 800 млн долларов предусмотрены на дополнительную помощь Украине.

Об этом сообщает The Hill. Отмечается, что на оборону выделили на 45 млрд долларов больше, чем предполагалось в бюджете администрации Байдена.

Документ получил в Сенате двухпартийную поддержку большинством голосов. "За" проголосовали 83 сенатора, против - 11. Как указывается, средства распределяются следующим образом:

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317,3 млрд долларов на эксплуатацию и техническое обслуживание (включая оборотные средства);

174,5 млрд долларов на содержание военного персонала;

161,3 млрд долларов на военные закупки;

138,6 млрд долларов на исследования и разработки;

30,5 млрд долларов на деятельность в области атомной энергии;

16,5 млрд долларов на военное строительство и семейное жилье.

В проекте бюджета также предусматривается выделение 6 млрд долларов на сдерживание России в Европе, а также дополнительные 800 млн долларов на помощь Украине. Кроме того, документ закрепляет продление запрета сотрудничества США с Россией в военной сфере на пять лет. Теперь его должен подписать президент Джо Байден.

Война в Украине: помощь США

Как сообщал УНИАН, глава Минобороны Ллойд Остин сообщал, что США передали Украине 20 миллиардов долларов на военные нужды.

13 декабря стало известно, что Украина ожидает помощи от Соединенных Штатов Америки в размере 38 миллиардов долларов. Этот пакет помощи может быть принят Соединенными Штатами до конца декабря, так как с января будет месяц-два перерыва в принятии решений в Конгрессе из-за изменения его состава.

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