Минобороны РФ о решении Франции: неприятно, но не трагично
01:05, 04 сентября 2014Политика
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Минобороны РФ не видит особой трагедии в возможном отказе французской стороны от исполнения контракта на поставку России вертолетоносцев типа "Мистраль".
Минобороны РФ не видит особой трагедии в возможном отказе французской стороны поставить Мистраль / info-prom.com.ua
Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, передает ИТАР-ТАСС.
"Министерство обороны не видит в этом особой трагедии, хотя, конечно, это неприятно и накладывает определенную напряженность во взаимодействии с французскими партнерами, но отказ от этого контракта не будет для нас трагедией в плане перевооружения и реализации госпрограммы вооружения", - сказал он.
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Как известно, президент Франции Франсуа Олланд заявил о приостановке поставки России первого вертолетоносца "Мистраль".
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