Минобороны РФ о решении Франции: неприятно, но не трагично

Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, передает ИТАР-ТАСС.

"Министерство обороны не видит в этом особой трагедии, хотя, конечно, это неприятно и накладывает определенную напряженность во взаимодействии с французскими партнерами, но отказ от этого контракта не будет для нас трагедией в плане перевооружения и реализации госпрограммы вооружения", - сказал он.

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