Главное за день: обзор топ-новостей

Украина может получить в России $6 млрд на развитие атомной энергетики

По словам правительственного уполномоченного по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией Валерия Мунтияна, такие договоренности были достигнуты в ходе заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии.

Украина удовлетворила запрос РФ об аресте недвижимости Березовского - генпрокурор РФ

Украинская сторона удовлетворила запрос России о наложении ареста на недвижимость Бориса Березовского.

"Украина удовлетворила запрос о наложении ареста на недвижимое имущество Бориса Березовского, а также на акции в принадлежащих ему компаниях. Сербским судом продолжает рассматриваться запрос о наложении ареста на акции 8 компаний, принадлежавших Березовскому", - сказал генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Дефицит IT-специалистов в 2015 году составит 170 тысяч человек

В Украине дефицит кадров в сфере информационных технологий в 2015 году составит 170 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-службы Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации (Госинформнауки).

15 января в Сенате США состоятся слушания по Украине

Слушания в отношении Украины в Сенате США назначены на 15 января. Инициировал слушания председатель комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес.

Судья огласил приговор "васильковским террористам"

Всем фигурантам “васильковского дела” присудили по 6 лет заключения.

Как передает корреспондент УНИАН, после оглашения приговора в помещении Киево-Святошинского районного суда началась потасовка между работниками милиции и активистами, которые пришли на судебное заседание.

В России задержали подозреваемых в совершении теракта в Пятигорске

Задержаны возможные исполнители теракта в Пятигорске.

"В ходе предварительного расследования от указанных лиц получены признательные показания в совершении данного преступления, а также в подготовке более масштабного теракта. Уголовные дела возбуждены по статьям 105, 205 и 317 УК РФ", - сообщили в НАК.

По факту пожара на фабрике в Харькове открыто уголовное производство

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Александра Вилкула, расследование ведется по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), которая предусматривает от 3 до 8 лет тюрьмы.

Участники Автомайдана рассказали о репрессиях со стороны ГАИ

На почти тысячу участников Автомайдана оказывается давление со стороны правоохранительных органов.

По его словам, к около 500 участникам Автомайдана приходили правоохранители, а “еще большому количеству звонили по телефону”.

Метеорологи объяснили связь между рекордными холодами в США и теплой зимой в Европе

Естественные климатические колебания стали причиной того, что рекордные холода в Северной Америке сопровождаются необычно теплой зимой в Центральной и Восточной Европе.

13 млрд евро, выделенных на организацию Олимпиады в Сочи, были украдены - МОК

30% денег, выделенных на организацию Олимпийских игр в Сочи, были украдены. К такому выводу пришел Международный олимпийский комитет.

Китай признал за собой статус лидера по объемам торговли

Объем международной торговли Китая впервые в истории превысил отметку в четыре триллиона долларов: по итогам 2013 года экспорт и импорт КНР увеличились на 7,6 процента до 4,16 триллиона долларов.