15 января в Сенате США состоятся слушания по Украине
Слушания в отношении Украины в Сенате США назначены на 15 января. Инициировал слушания председатель комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес.
Как сообщает медиа-портал украинской диаспоры, об этом в сети Facebook написала Мирослава Гонгадзе.
В повестке дня заседаний намечены два панельных слушания. На первом выступят Виктория Нуланд, помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии, и Томас Мелия, помощник Государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда. На втором – Збигнев Бжезинский, бывший советник Президента США по вопросам национальной безопасности.
Как сообщается на сайте комитета иностранных дел Сената США, слушания будут транслироваться в прямом эфире. Они начнутся в два часа дня 15 января по местному времени.
Читайте також: Кожара призывает мир беспристрастно оценивать ситуацию в Украине
Как отмечает медиа-портал украинской диаспоры, на прошлой неделе представители украинской диаспоры встречались с влиятельным сенатором-демократом Робертом Менендесом. В ходе встречи представители диаспоры настаивали на том, чтобы правительство США заняло сильную позицию относительно давления Москвы на Украину, из-за чего Президент Украины вынужден был отказаться от подписания соглашения об Ассоциации с ЕС. Во вторник Сенат принял резолюцию по Украине.