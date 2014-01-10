15 января в Сенате США состоятся слушания по Украине

Как сообщает медиа-портал украинской диаспоры, об этом в сети Facebook написала Мирослава Гонгадзе.

В повестке дня заседаний намечены два панельных слушания. На первом выступят Виктория Нуланд, помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии, и Томас Мелия, помощник Государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда. На втором – Збигнев Бжезинский, бывший советник Президента США по вопросам национальной безопасности.

Как сообщается на сайте комитета иностранных дел Сената США, слушания будут транслироваться в прямом эфире. Они начнутся в два часа дня 15 января по местному времени.

Читайте також: Кожара призывает мир беспристрастно оценивать ситуацию в Украине

Как отмечает медиа-портал украинской диаспоры, на прошлой неделе представители украинской диаспоры встречались с влиятельным сенатором-демократом Робертом Менендесом. В ходе встречи представители диаспоры настаивали на том, чтобы правительство США заняло сильную позицию относительно давления Москвы на Украину, из-за чего Президент Украины вынужден был отказаться от подписания соглашения об Ассоциации с ЕС. Во вторник Сенат принял резолюцию по Украине.