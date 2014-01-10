Китай признал за собой статус лидера по объемам торговли

По итогам прошлого года Китай, судя по всему, опередил США по объемам экспорта и импорта, став крупнейшей торговой державой мира. Об этом, как сообщает Agence France-Presse, заявил пресс-секретарь Главного таможенного управления КНР Чжэн Юэшэн (Zheng Yuesheng). Несмотря на то, что данные по экспорту и импорту США еще не опубликованы, представитель китайского ведомства сообщил, что КНР «весьма вероятно» опередила Америку по объему торговли.

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Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на данные местной таможни, передает Lenta.ru.

The Financial Times уточняет, что по итогам первых 11 месяцев прошлого года экспорт и импорт США составили 3,57 триллиона долларов.

В 2013 году китайский экспорт, в частности, увеличился на 7,9 процента до 2,21 триллиона долларов. Импорт вырос на 7,3 процента до 1,95 триллиона долларов. Таким образом, торговый профицит по сравнению с 2012 годом увеличился на 12,8 процента 259,75 миллиарда долларов.