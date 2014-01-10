Украина удовлетворила запрос РФ об аресте недвижимости Березовского - генпрокурор РФ

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генпрокурор России Юрий Чайка в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано сегодня.

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"Украина удовлетворила запрос о наложении ареста на недвижимое имущество Бориса Березовского, а также на акции в принадлежащих ему компаниях. Сербским судом продолжает рассматриваться запрос о наложении ареста на акции 8 компаний, принадлежавших Березовскому", - сказал Чайка.

Тело Березовского нашли в конце марта 2013 года в его доме в Британии. Первые результаты вскрытия показали, что причиной смерти могло стать повешение. Британские СМИ утверждали, что бывший олигарх находился на грани банкротства после нескольких проигранных им судебных процессов.

Позже газета Sunday Times со ссылкой на источники, близкие к бизнесмену, написала, что активы российского олигарха на момент его смерти оценивались в 800 млн долларов.

В России на исполнении у приставов находится сводное исполнительное производство на общую сумму 3,2 млрд рублей, одним из должников по нему является Березовский. С 2008 года российские приставы вернули кредиторам в счет долгов Березовского около 300 млн рублей.