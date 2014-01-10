В России задержали подозреваемых в совершении теракта в Пятигорске

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

"В ходе предварительного расследования от указанных лиц получены признательные показания в совершении данного преступления, а также в подготовке более масштабного теракта. Уголовные дела возбуждены по статьям 105, 205 и 317 УК РФ", - сообщили в НАК.

"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержаны лица, подозреваемые в совершении указанного преступления. Это Атаев Мурад, гражданин Азербайджана, Хализов Рамазан, Хализов Владимир, Абдулазизов Шамиль, Газимагомедов Шамиль, Ибрагимов Магомед", - сообщили в НАК.

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"Своевременное задержание указанных лиц позволило предотвратить еще одно преступление террористической направленности", - заключил представитель НАК.

Взрыв в Пятигорске произошел 27 декабря. В результате погибли три человека. В НАК отмечали, что "рядом с Черкесским шоссе, на парковке возле мебельного магазина, расположенной напротив отдела ГИБДД, в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства произошел взрыв припаркованного автомобиля ВАЗ".

Ущерб от взрыва оценен в 17 млн рублей. Пострадали окрестные здания, повреждены 13 машин, в том числе служебный автомобиль ОГИБДД. Мощность взрыва составила 50 кг в тротиловом эквиваленте.