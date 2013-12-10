«ВКонтакте» начнет показывать фильмы и сериалы на платной основе

Представители соцсети ведут об этом переговоры с компанией «Амедиа» — производителем и дистрибутором фильмов. Факт переговоров подтвердили обе стороны, сообщают «Известия».

«Мы хотим, чтобы пользователи смогли, не выходя из «ВКонтакте», смотреть наши сериалы, причем как платные, так и бесплатные», - сообщил президент «Амедиа» Александр Акопов.

«Амедиа» — создатель ряда известных фильмов и сериалов. Кроме того, компания владеет исключительными правами на вещание контента американского телеканала НВО в России.

В сентябре в соцсети появилось приложение «Амедиатека», пользователи которого могут смотреть фильмы HBO, оплатив месячную или годовую подписку на весь контент.

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Теперь же речь идет о показе лицензионного видео в основном плеере соцсети. Кроме того, можно будет платить за просмотр отдельной серии или сериала.

При этом фильм будет показываться в результатах поиска в соцсети и количество потенциальных зрителей будет в разы больше.

«Я уверен, что спрос будет. Если цена будет адекватной, то дети достанут деньги на просмотр», — говорит музыкальный продюсер Арташес Андреасян.

«ВКонтакте» рано или поздно надо будет монетизировать свой контент. Они показывают, что с ними можно разговаривать, а не ходить по судам», - считает он.

Когда плеер начнет «просить» деньги, вначале это может вызвать раздражение, считает директор медиаагентства «Легенда» Антон Коробков-Землянский.

«Все привыкли, что всё бесплатно. Но процесс привыкания будет быстрым. Аудитория соцсетей активная в плане микроплатежей: подарочки, оплата дополнительных возможностей в играх... Люди распробуют смотреть видео без рекламы и в хорошем качестве. Я думаю, просмотр фильма может стоить $1–3», - предположил Коробков-Землянский.