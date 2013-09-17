Дом, в котором убили Версаче, продали за $41,5 миллиона

Начальная цена на торгах составила 25 миллионов долларов. Виллу выкупила компания Jordache Enterprises, которая планирует разместить в бывшем доме Джанни Версаче отель, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Версаче приобрел здание в 1992 году за 10 миллионов долларов и впоследствии потратил еще 33 миллиона на его улучшение. Дизайнер пристроил южное крыло и бассейн, отделка которого включает тысячу мозаичных плиток из 24-каратного золота. После проведенного ремонта вилла площадью 19 тысяч квадратных метров насчитывала 10 спален и 11 ванных комнат.

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Версаче жил в особняке вплоть до июля 1997 года, когда серийный убийца Эндрю Кьюненен застрелил дизайнера, возвращавшегося с утренней прогулки, на ступенях его дома. После смерти модельера виллу за 20 миллионов долларов приобрел телекоммуникационный магнат Питер Лофтин, который несколько лет использовал ее в качестве загородного дома, а в 2009 году перестроил дом под бутик-отель.

В июне 2012 года владелец виллы выставил ее на торги за 125 миллионов долларов, но покупатель так и не нашелся.