6% россиян страдают от наркозависимости

В России почти 8,5 млн человек являются наркоманами, что составляет около 6% населения страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом говорится в постановлении о создании системы господдержки негосударственных реабилитационных центров для наркозависимых.

«Общее число лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в Российской Федерации оценивается в 8,5 млн человек», - говорится в документе.

При этом отмечается, что в России из 110 тыс. осуждённых за наркопреступления всего лишь 25 тыс. проходят курс реабилитации.

По данным правительства, отсутствие действенной системы реабилитации и ресоциализации наркопотребителей приводит к тому, что после лечения на реабилитацию направляется не более 5% больных. Основная нагрузка по организации социальной реабилитации и возвращению потребителей наркотических средств и психотропных веществ в общество осуществляется негосударственными общественными организациями.

Правительство РФ считает, что в целях повышения эффективности реабилитации наркозависимых, необходимо создать систему государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих профилактику немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

Население России, согласно данным Росстата, составляет 143,4 млн человек. Таким образом, долю наркоманов правительство оценивает примерно в 5,9%.