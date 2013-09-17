В России пресечена деятельность банды, подделывавшей документы для исламистов

Полиция пресекла деятельность банды, занимающейся изготовлением и реализацией поддельных документов для приезжающих в Россию иностранцев, в том числе и исповедующих радикальный ислам, сообщает во вторник РИА Новости.

"Злоумышленники обеспечивали документами, позволяющими беспрепятственно находиться и передвигаться на территории московского региона, иностранных граждан, в том числе исповедующих радикальные исламские течения", - говорится в сообщении МВД РФ.

Полиции удалось установить организаторов, непосредственных сбытчиков документов, а также места изготовления подделок. Активные участники группы задержаны, по местам их проживания, а также в офисах и местах изготовления поддельной продукции проведены десятки обысков.

Возбуждено несколько уголовных дел по статье "мошенничество в особо крупном размере".