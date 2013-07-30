Телецентр Останкино потушили
22:08, 30 июля 2013Мир
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Пожар в телецентре "Останкино"в Москве потушен.
Останкино уже не горит / Фото из Twitter
Пожарные потушили возгорание в телецентре "Останкино" в Москве, пострадавших нет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы столичного главка МЧС Виктор Бирюков.
"Пожар в телецентре "Останкино"в Москве ликвидирован", - сказал он.
Возгорание потушено в 22.58 мск.
Как сообщал УНИАН, пожар в телецентре "Останкино" (телецентр расположен в столице Российской Федерации - Москве) произошел сегодня вечером. В здании загорелась крыша. Пожару был присвоен высокий номер сложности, из-за чего пришлось провести эвакуацию сотрудников и посетителей.
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