Телецентр Останкино потушили

Пожарные потушили возгорание в телецентре "Останкино" в Москве, пострадавших нет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы столичного главка МЧС Виктор Бирюков.

"Пожар в телецентре "Останкино"в Москве ликвидирован", - сказал он.

Возгорание потушено в 22.58 мск.

Как сообщал УНИАН, пожар в телецентре "Останкино" (телецентр расположен в столице Российской Федерации - Москве) произошел сегодня вечером. В здании загорелась крыша. Пожару был присвоен высокий номер сложности, из-за чего пришлось провести эвакуацию сотрудников и посетителей.