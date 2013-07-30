В Пакистане избрали нового президента

Мамнун Хуссейн, кандидат от победившей на майских парламентских выборах Пакистанской мусульманской лиги, избран законодательными собраниями Пакистана на пост президента страны.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает пакистанский телеканал GEO TV. Президента по Конституции избирают 706 парламентариев - 104 члена сената (верхняя палата парламента), 342 депутата Национальной ассамблеи (нижняя палата), 260 депутатов четырех провинциальных ассамблей страны.

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