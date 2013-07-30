Две туристки найдены мертвыми в Хургаде - МИД Чехии
14:41, 30 июля 2013Мир
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Две чешские туристки найдены мертвыми в Египте в Хургаде, сообщает Чешское информагентство ЧТК со ссылкой на заявление МИД Чехии.
О гибели граждан Чехии посольство проинформировала туристическая фирма
"Отец одной из погибших находится в госпитале. На место выехал консул Чехии", - сообщил агентству чешский посол в Египте Павел Кафка.
Подробности и причины случившегося не сообщаются, передает РИА Новости.
По словам главы чешской дипмиссии в Египте, о гибели граждан Чехии посольство проинформировала туристическая фирма, организовавшая их отдых.
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