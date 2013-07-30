Две туристки найдены мертвыми в Хургаде - МИД Чехии

"Отец одной из погибших находится в госпитале. На место выехал консул Чехии", - сообщил агентству чешский посол в Египте Павел Кафка.

Подробности и причины случившегося не сообщаются, передает РИА Новости.

По словам главы чешской дипмиссии в Египте, о гибели граждан Чехии посольство проинформировала туристическая фирма, организовавшая их отдых.