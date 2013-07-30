В США взорвался химзавод (фото, видео)

По словам очевидцев, на территории завода, принадлежащего компании Blue Rhino, произошли несколько десятков взрывов. Пламя от пожара на территории завода поднимается в высоту в несколько десятков метров, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал CNN.

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Полиция округа Лейк, на территории которого находится Таверес, объявила эвакуацию в зоне в радиусе 1,4 километра от завода. В момент начала взрывов на территории предприятия находились от 10 до 24 человек, судьба которых пока неизвестна, сообщает Associated Press. Причины пожара и иные обстоятельства происшествия выясняются.

Завод в Таваресе занимается заправкой баллонов с пропаном, используемых в бытовых газовых грилях.