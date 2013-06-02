Верхнюю палату парламента Египта распустят

Решение суда о роспуске законодательного органа вступит в силу с момента избрания Палаты представителей (нижняя палата парламента).

Как передает РИА Новости, также решением суда незаконными были признаны создание и формирование Конституционной комиссии, разработавшей Основной Закон страны и закон о ''Чрезвычайном положении''.

Верхняя палата парламента была наделена законодательными полномочиями Конституционной декларацией, принятой президентом в декабре минувшего года.

Судебный иск о нелегитимности конституционной комиссии был основан на утверждении, что комиссия была незаконно сформирована парламентом, распущенным военными в июне прошлого года по постановлению КС. Летом 2012 года Конституционный суд признал выборы в нижнюю палату египетского парламента не соответствующими законодательству.

Ныне действующая конституция Египта была выработана Конституционной комиссией и одобрена большинством египтян на всеобщем референдуме в декабре прошлого года. Всеобщие выборы депутатов в новую Палату представителей страны должны были начаться 22 апреля 2013 года, однако были перенесены на неопределенный срок в связи с судебным решением.