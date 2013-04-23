Белорусам предложили национальную идею

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом представитель гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из инициаторов создания экологического комитета Виктор Ивашкевич сообщил на пресс-конференции. (И.Никитченко – известный белорусский ученый, специализировавшийся на вопросах последствий Чернобыльской катастрофы – УНИАН).

«С каждым годом все больше белорусов обеспокоены не столько удовлетворением своих минимальных физиологических потребностей, сколько своим здоровьем и качеством жизни. Именно решение экологических проблем постепенно выходит на первый план. Беларусь может стать здесь примером для всего мира. Построение экологической страны и решение экологических проблем должно стать национальной идеей белорусов», - подчеркнул В.Ивашкевич.

По его мнению, для этого необходимо отказаться от строительства АЭС, вывести из сельскохозяйственного использования земли, загрязненные радионуклидами свыше 5 кюри на квадратный километр, обеспечить каждое торговое предприятие и пункт общественного питания радиационным контролем со свободным доступом к нему всех покупателей и потребителей, обеспечить возможность всем без исключения приобрести специальные радиационные дозиметры в собственное пользование.

«Вот только несколько основных направлений, по которым будет работать Национальный экологический комитет», - отметил В.Ивашкевич.

По его словам, Национальный экологический комитет задуман не как организация, а как открытая, постоянно действующая площадка, где представители политических партий, общественных организаций, местных инициатив, экологи и эксперты смогут обсуждать назревшие экологические проблемы и находить пути их решения.