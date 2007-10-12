В антитеррористической операции в Ираке погибли 9 детей

Жертвами военной операции коалиционных сил в Ираке стали 19 боевиков и 15 мирных жителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

По словам представителей военного командования США, авиаудар по позициям исламистов к западу от Багдада был нанесен, спустя несколько часов после нападения боевиков на суннитского проповедника Абу Биляля (Abu Bilal). Боевики расправились со священником за то, что в своих проповедях он не раз критиковал действия суннитских исламистов из иракского крыла международной террористической группировки "Аль-Каида".

По данным американских военных, несколько боевиков ворвались в дом А.БИЛЯЛЯ, убили проповедника и ранили его жену. Позже на пустыре неподалеку от дома имама была замечена группа боевиков. В результате авиаудара уничтожены 19 боевиков. Однако не удалось избежать жертв и среди мирного населения: погибли 15 мирных граждан, в том числе пять женщин и девять детей.