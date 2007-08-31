Индийская подлодка завершила испытательный поход по Белому морю (фото)
00:39, 31 августа 2007Мир
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"Синдувиджай" построена в России в 1991 г.
Индийская подводная лодка "Синдувиджай" (Sindhuvijay), прошедшая модернизацию на российском заводе "Звездочка" в Северодвинске, вернулась из испытательного похода по Белому морю, сообщает Лента.ру со ссылкой на ИТАР-ТАСС.
Поход продолжался две недели. За это время были опробованы основные системы лодки и проведено несколько погружений. Лодка оснащена оборудованием нового поколения, включая гидроакустический комплекс и систему связи индийской разработки.
|Sindhughosh (Kilo) Class Sub
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