Индийская подлодка завершила испытательный поход по Белому морю (фото)

Индийская подводная лодка "Синдувиджай" (Sindhuvijay), прошедшая модернизацию на российском заводе "Звездочка" в Северодвинске, вернулась из испытательного похода по Белому морю, сообщает Лента.ру со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Поход продолжался две недели. За это время были опробованы основные системы лодки и проведено несколько погружений. Лодка оснащена оборудованием нового поколения, включая гидроакустический комплекс и систему связи индийской разработки.

"Синдувиджай" построена в Санкт-Петербурге в 1991 году по проекту 877ЭКМ. Она предназначена для борьбы с подлодками и кораблями противника. Водоизмещение субмарины составляет 2300 т, длина - 72,6 м, скорость подводного хода - 17 узлов, глубина погружения - 300 м, экипаж - 52 человека. Лодка вооружена шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм, которые могут использоваться для запуска торпед, крылатых ракет и постановки мин.