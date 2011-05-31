От отравления алкоголем в Турции умерла еще одна россиянка

В Турции от отравления некачественным алкоголем скончалась еще одна россиянка, 1991 года рождения.

Чрезвычайное происшествие обсудили сегодня на заседании российско-турецкой группы по туризму. Как сообщил генеральный консул России, в клиниках Антальи и Денизли остаются пять человек, из них двое - в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях. В среду, 1 июня, трое пострадавших, по заявлению турецких врачей, будут выписаны.

В ходе совещания турецкая сторона заявила, что в ближайшее время будет принят комплекс мер по обеспечению безопасности туристов. По последним данным, прогулочная яхта, на которой случилось отравление, не имела лицензии на осуществление выхода в море.

Специальный государственный орган Турции по контролю и надзору за оборотом алкогольной и табачной продукции (TAPDK) проверит все розничные точки продаж алкоголя и отели, а также ужесточит контроль со своей стороны.

27 мая 2011 г. российские туристы отравились суррогатным алкоголем во время морской прогулки у турецкого города Бодрума. Одна из пострадавших скончалась. Полиция Турции возбудила уголовное дело, под стражу взят владелец компании, организовавшей прогулку на яхте.

Родственник одного из отравившихся в Турции граждан РФ рассказал РосБизнесКонсалтингу, что причиной гибели россиян стало отравление метиловым спиртом: "Все пострадавшие потребляли напитки, разливавшиеся непосредственно на яхте, то есть это не был принесенный с собой напиток. Люди друг друга не знали, они в разное время подходили к бару, брали бокальчик". Собеседник агентства утверждает, что все пострадавшие пили виски. Остальные из 80 отдыхавших, видимо, употребляли какие-то другие напитки, и поэтому не пострадали.