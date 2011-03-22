Появилась новая версия теракта в «Домодедово»

У следователей по делу о взрыве в московском аэропорту «Домодедово» появилась новая версия теракта, согласно которой целью преступников был «подрыв коммерческой деятельности аэропорта».Об этом 22 марта пишет газета «Ведомости».

Издание ссылается на поручение установить лиц, заинтересованных в дискредитации руководства «Домодедово», которое дано начальнику департамента экономической деятельности МВД Юрию Шалакову исполняющим обязанности старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета Зигмундом Ложисом. Официально о «коммерческой» версии объявлено не было.

В поручении также говорится о том, что действия организаторов взрыва могли быть направлены на получение выгоды в краткосрочном (например, от перераспределения пассажиропотоков-ред.) или долгосрочном периоде (от смены руководства с последующим рейдерским захватом инфраструктуры). Также следствие заинтересовано в перечне организаций, претендующих на коммерческую деятельность в здании «Домодедово». Документ датирован 15 марта.

Напомним, 8 февраля экспертиза ДНК останков террориста-смертника, совершившего подрыв взрывного устройства в аэропорту «Домодедово»,подтвердила, что смертником был 20-летний Магомед Евлоев, житель селенияАли-Юрт Назрановского района Ингушетии.

Взрыв в международном терминале „Домодедово“ произошел 24 января. Тогда следственные органы сообщали, что террорист-смертник, находившийся в толпе встречающих, привел в действие начиненное поражающими элементами взрывное устройство мощностью до 7 килограммов тротила.

В результате теракта погибла гражданка Украины, украинский драматург Анна Яблонская. Общее число погибших составило 36 человек.

Один из лидеров чеченских сепаратистов, глава самопровозглашенного „Эмирата Кавказ“ Доку Умаров заявил, что взрыв в московском аэропорту «Домодедово» 24 января был устроен его соратниками и по его приказу.

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