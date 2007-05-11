Солана получил предложение Януковича...

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА получил просьбу премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о посредничестве в урегулировании политического кризиса в Украине.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщила пресс-секретарь Х.СОЛАНЫ Кристина ГАЙАК.

«Разговора между Х.СОЛАНОЙ и В.ЯНУКОВИЧЕМ не было, но просьба была передана по дипломатическим каналам», - сказала она.

К.ГАЙАК отметила, что ответ Х.СОЛАНЫ заключается в том, что стороны должны соблюдать договоренность, достигнутую 4 мая.

«Наш ответ заключается в том, что они должны продолжать выполнять договоренность, достигнутую минувшей пятницей. Мы можем помочь, но они должны полностью выполнить достигнутую договоренность», - отметила пресс-секретарь Х.СОЛАНЫ.

Как сообщал УНИАН, 10 мая пресс-служба украинского премьера сообщила о том, что В.ЯНУКОВИЧ обратился к ЕС и России с просьбой о посредничестве в урегулировании политического кризиса.