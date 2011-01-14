Экипаж датского судна, возможно, погиб при пиратском штурме

Экипаж датского судна Leopard, захваченный сомалийскими пиратами вблизи Омана, мог погибнуть, сообщает Газета.ру со ссылкой на «Морской бюллетень».

Военные с турецкого корабля, патрулирующего Аденский залив в составе международных сил, обнаружили датский сухогруз в 229 милях к северо-востоку от оманского порта Мадрак, однако ни пиратов, ни экипажа на судне не было.

Датские СМИ выяснили, что на борту была вооруженная охрана, вероятно, йеменская, но она покинула Leopard ранее.

Йеменская охрана известна своей эффективностью и относительной дешевизной, отмечает «Морской бюллетень», но она работает только до границ Йемена, причем это не частная, а военная охрана, из числа военнослужащих ВС страны.

Отмечается, что пираты практически никогда не оставляют захваченные суда, потому судьба экипажа вызывает опасения.

По некоторым данным, нападавшим удалось взломать «цитадель» – защищенный отсек, в котором моряки нередко скрываются во время нападений. Не исключено, при штурме цитадели погибли все или часть экипажа, и пираты, боясь последствий, либо забрали с собой тела и оставшихся в живых, либо потопили тела в океане.

Экипаж 6 человек: 2 датчан (в том числе капитан) и 4 филиппинцев.