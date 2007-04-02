В Румынии после конфликта распалась правительственная коалиция

В Румынии после продолжительного конфликта распалась правительственная коалиция.

Как сообщает “Немецкая волна”, премьер-министр Румынии Калин ТАРИЧАНУ объявил, что прекращает сотрудничество с Демократической партией, близкой к румынскому президенту Траяна БАСЕСКУ, и назначит новых министров на должности, которые занимали представители этой партии.

К.ТАРИЧАНУ намерен создать правительство меньшинства с партией Венгерский демократический союз, и надеется на поддержку со стороны оппозиционной Социал-демократической партии. Кризисные ситуации между президентом и премьером Румынии возникали неоднократно со времени их вступления в должности 2004 года. Последний кризис спровоцировал отказ президента Т.БАСЕСКУ утвердить в должности предложенного председателем правительства кандидата.