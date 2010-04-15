Немецкие эксперты: нацистское удостоверение Демьянюка - подлинное

Немецкие эксперты-криминалисты признали подлинным эсэсовское удостоверение Джона (Ивана) ДЕМЬЯНЮКА, которое, как отмечается, служит главным доказательством его причастности к убийству 27900 заключенных-евреев в бытность охранником концлагеря «Собибор».

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung, об этом 14 апреля в Мюнхене на процессе по делу И.ДЕМЬЯНЮКА заявил специалист баварского управления уголовной полиции Антон ДАЛЛЬМАЙЕР. По его словам, еще в марте 2009 года криминалисты провели экспертизу документа, сравнив его с тремя аналогичными удостоверениями, которые были предоставлены для анализа властями США. На всех четырех удостоверениях, как отметил А.ДАЛЛЬМАЙЕР, имеются отличительные особенности, которые полностью совпадают. Подделать их, по словам эксперта, не представляется возможным даже с помощью современного оборудования.

Между тем, с фотографией и печатями на удостоверении дело обстоит несколько сложнее. Личное фото И.ДЕМЬЯНЮКА на удостоверении проштамповано двумя круглыми печатями, линии которых, однако, немного смещены. "Фотография, вероятно, была удалена, а потом заново приклеена", - заявил А.ДАЛЛЬМАЕЙР. При этом он, однако, особо отметил, что нет никаких признаков того, что одно фото было заменено другим.

Ранее адвокаты И.ДЕМЬЯНЮКА выразили сомнения в аутентичности удостоверения. При этом они ссылались на показания одного из свидетелей, который, по некоторым данным, вместе с И.ДЕМЬЯНЮКОМ служил охранником в другом концентрационном лагере «Флоссенбюрг». Свидетель заявил, что охранники, убегая из лагеря, уничтожили все свои личные документы.

Как отмечает Welt, эсэсовское удостоверение И.ДЕМЬЯНЮКА является главным и едва ли не единственным доказательством его причастности к массовому убийству заключенных. Двое выживших узников «Собибора», выступая на процессе, так и не смогли вспомнить, видели они И.ДЕМЬЯНЮКА в лагере или нет.

Уже в ходе суда о себе заявил третий свидетель, гражданин России, 88-летний ветеран войны Алексей ВАЙЦЕН, который, увидев в новостях репортаж о И.ДЕМЬЯНЮКЕ, опознал в нем бывшего охранника лагеря «Собибор». Пока неизвестно, будут ли его показания заслушаны на суде.

Сам И.ДЕМЬЯНЮК, который с начала процесса хранил полное молчание, 13 апреля через своих адвокатов обратился к суду с заявлением, в котором назвал себя "одной из жертв Гитлера". "Считаю невыносимой несправедливостью то, что Германия пытается превратить меня, военнопленного, в военного преступника", - написал И.ДЕМЬЯНЮК.

Суд на И.ДЕМЬЯНЮКОМ планируют завершить в мае.