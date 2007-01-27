Суд приговорил к смерти террористку, которой не удалось себя взорвать (2 фото)

Верховный суд Иордании отклонил апелляцию на смертный приговор, вынесенный в отношении террористки-смертницы, которой не удалось взорвать себя. 35-летняя Саджида ар-Ришави была признана виновной в причастности к крупнейшему теракту в истории страны.

Как установило следствие, 10 ноября 2005 г. вместе с мужем она одела пояс, начиненный взрывчаткой, и вошла в зал для торжеств гостиницы. Муж взорвался, а ее пояс не "сработал", после чего неудавшаяся террористка убежала из отеля. В телевизионном интервью С.ар-Ришави призналась в содеянном, но позднее на допросах заявила, что никогда не желала взрывать себя и намеренно не нажала на нужную кнопку.

Теракты в Аммане были совершены вечером 10 ноября 2005 г. Взрывы в гостиницах Grand Hyatt, Radisson SAS и Days Inn произошли почти одновременно. В результате терактов погибли 57 человек, около 100 получили ранения. Ответственность за взрывы взяла на себя иракская группировка "Аль-Каеды".

Пояс, не взорвавшийся при теракте

Саджида ар-Ришави - сестра убитого в Фаллудже (Ирак) Самира Мубарака аль-Ришави, помощника лидера "Аль-Каеды" в Ираке Абу Мусаба аль-Заркави. Трое смертников и Саджида - иракские граждане. Согласно материалам следствия, они приехали в Иорданию за четыре дня до терактов и сняли квартиру в пригороде Аммана. Для совершения терактов смертники использовали "пояса шахидов", начиненные 5-10 килограммами взрывчатки.