Венгрия первой из Центральной Европы сможет перейти на евро

Венгрия первой из "тройки" стран Центральной Европы (Польша, Чехия, Венгрия) сможет перейти на евро, говорится в распространенном экономическим изданием "Напи Газдашаг" аналитическом исследовании банковской группы JP Morgan.

В то же время аналитики JP Morgan отмечают, что экономическая рецессия в странах Центральной Европы, а также усиливающийся "девальвационный нажим" на национальные валюты Польши, Чехии и Венгрии серьезно замедляют темпы присоединения трех стран к "зоне евро".

Согласно прогнозам JP Morgan, Варшава и Прага могут заменить свою национальную валюту на евро в 2014-2016 годах. Будапешт имеет возможность совершить этот шаг на год раньше. Это связано прежде всего с тем, что Венгрия строго удерживается в рамках предписанного ЕС и МВФ дефицита государственного бюджета, составляющего 3% ВВП.

РИА "Новости"